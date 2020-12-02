Kuşadası'nın parklarında korona virüs önlemi

Kuşadası'nda bulunan tüm parkları dezenfekte eden Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkezi noktalarda ve mahallelerde yürüttüğü detaylı temizlik çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor.

Korona virüs ile mücadele tedbirlerini elden bırakmayan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, dezenfeksiyon çalışmalarını parklarda ve yeşil alanlarda yoğunlaştırdı. Kafe ve restoranların kapanmasının ardından parklara ve yeşil alanlara yönelen Kuşadalılar'ın sağlığını korumak amacıyla kent genelinde bulunan tüm parklarda detaylı temizlik çalışması yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların temas etme ihtimali bulunan tüm yüzeyleri, oyun gruplarını, bankları ve çöp kutularını özel solüsyonlarla ilaçladı. Öte yandan Atatürk Bulvarı, Güvercinada Yolu, Kemal Arıkan Caddesi ve İnönü Bulvarı köpüklü suyla yıkanarak yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri hijyenik hale getirildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, korona virüs ile mücadelede temizliğin önemini bir kez daha hatırlatarak vatandaşlardan kendilerinin ve yakınlarının sağlığı için tedbiri elden bırakmamalarını istedi. Korona virüs salgınının alınacak önlemlerle atlatılabileceğini ifade eden Başkan Ömer Günel “Salgın sürecinin başından bu yana kamusal alanların temizliğine ve hijyenine gösterdiğimiz özeni bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz. Ancak vatandaşlarımızın da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları büyük önem taşıyor. El birliğiyle bu süreci atlatacağız” dedi.