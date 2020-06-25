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Kuşadası'nın sevilen simalarından Erol Soysal hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinin sevilen simalarından Erol Soysal hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin sevilen simalarından Erol Soysal hayatını kaybetti.


İki dönem Kuşadası Şoförler Odası ile Kuşadası Gençlikspor Kulübü başkanlıkları yapan, bir dönem AK Parti'den belediye meclis üyesi seçilen Erol Sosyal, ticari hayatını da Kuşadası Sanayi Sitesi'nde sürdürüyordu. Kuşadası'nda mesleğinden dolayı “Yağcı Erol “ lakabıyla anılan Erol Sosyal, bir süredir İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tedavi görüyordu. Kalp yetmezliğinden hayatını kaybeden Erol Sosyal'ın ölümü Kuşadası'nda büyük üzüntü oluşturdu.

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