Kuşadası'nın simgesi Güvercinada'yı 60 bin kişi ziyaret etti

Kuşadası'nın simgesi konumundaki Güvercinada Kalesi, sahip olduğu tarihi ve eşsiz doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz Mayıs ayında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne de alınan Güvercinada Kalesi'ni yaz dönemi boyunca yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti.

Kuşadası'nın en önemli tarihi yapılarından biri olan Güvercinada Kalesi, kente tatil yapmak ve günü birlik ziyaret için gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Çevre illerden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Kuşadası'na turistik amaçla gelen misafirler, hafta sonu kentin simgesi konumundaki Güvercianada Kalesi'ne akın etti.

Tarihi kaleyi gezen ziyaretçiler, kalenin önünde bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kuşadası Belediyesinin girişimleri ile geçtiğimiz Mayıs ayında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazanan Güvercinada Kalesi'ni Haziran-Ağustos aylarını kapsayan 3 aylık dönemde yaklaşık 60 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi. İlçenin tanıtımına da önemli bir katkı sağlayan tarihi kale bünyesinde, sadece Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türlerinden biri olan 'Tülüşah' çiçeğini koruma alanını da barındırıyor. Yine Güvercinada Kalesi'nde oluşturulan ayrı bir bölümde 14,5 metre uzunluğundaki Fin Balinası iskeleti sergileniyor.