Kuşadası'nın simgesi Sıtkı Başkan'a yakışan mezar yeri yapılacak

Kuşadası'nın simge isimlerinden olan ve 16 ay önce hayatını kaybeden Sıtkı Başkan lakaplı Sıtkı Kundak'ın mezar yeri Kuşadası Belediyesi tarafından ismine uygun şekilde düzenlenecek.

Hayatını kaybetmesinin ardından toprağa verilirken yüzlerce Kuşadalının son yolculuğuna uğurladığı Sıtkı Kundak'ın mezar yerinin yapımı için Kuşadası Belediye Meclisi tarafından bir komisyon oluşturuldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2018 yılı Şubat ayında yaşamını yitiren zihinsel engelli Sıtkı Kundak'ın mezarını yapacaklarını belirtti. Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gündeme gelen konuyla ilgili “Sıtkı Kundak kentimizin sevilen simalarındandı. Rahmetliye bir ahde vefa borcumuz var. Kuşadası'nda yaşayan hemşehrilerimizin neşe kaynağı olan Sıtkı Başkan lakaplı, Sıtkı Kundak'a yakışacak bir mezar yapmak istiyoruz” dedi.