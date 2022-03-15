Kuşadası'nın tarihi değeri 'Kadıkalesi' turizme kazandırılacak

Prehistorik dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan zaman diliminde yerleşim alanı olarak kullanılan Kadıkalesi (Anaia) Antik Kenti'nde yer alan anıtsal kilisenin ziyarete açılarak Kuşadası turizmine kazandırılması amacıyla yürütülen proje son aşamaya geldi. Sürdürülen proje kapsamında kazı alanı içerisinde bulunan anıtsal kilisenin üzeri kapatıldı. Ziyaretçiler için yürüyüş yolları ve karşılama noktasının da oluşturulmasıyla Kadıkalesi ziyarete açılacak.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte Kuşadası Kaymakamlığı, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kuşadası Belediyesi ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde yürütülen “Türkiye Turizminde Yeni Bir Uğrak Yeri: Kuşadası Kadıkalesi/Anaia Liman Kalesi (Anıtsal Kilisenin Ziyaretçiye Açılması) Projesi” kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Daire Başkanı Barış Tarım, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karagöz, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten ve Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın'ın da yer aldığı inceleme gezisinde Kadıkalesi'nde yer alan anıtsal kilisenin ziyarete açılması için sürdürülen çalışmalarla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyete bilgi veren Kadıkalesi Höyüğü Kazısı Eski Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz, Bizans döneminde yapılan kalenin uzun dönem akropol olarak kullanıldığını, içerisinde 5. yüzyılda inşa edilen bir kilisenin bulunduğunu belirterek “Kale 1413 yılında Osmanlı'ya geçmesine rağmen 1. Dünya Savaşı'na kadar kullanılmamıştır. Bu dönemde siper olarak kullanılmaya başlanan kalenin içerisine yer alan kilisenin yanına Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir mescit yapılmıştır. Kadıkalesi, binlerce yıllık bir tarihi aydınlatacak olmasının yanı sıra mescit ve kilisenin yan yana bulunması noktasında da büyük önem taşıyor” dedi. Prof. Dr. Zeynep Mercangöz, Kadıkalesi'nde 2001 yılından bu yana sürdürülen kazılarda elde edilen tüm kalıntı ve verilerin kültür turizmine kazandırılmasının önemine dikkat çekerek bu noktada anıtsal kilisenin ziyarete açılması projesinin sürece büyük bir katkı sunacağını söyledi.