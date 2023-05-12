Kuşadası'nın turistik çarşılarında çalışmalar devam ediyor

Kentin vitrini olan turistik çarşılarda, düzenli olarak temizlik ve peyzaj düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

Türkiye'nin turizm başkenti ve kruvaziyer turizminin Akdeniz'deki önemli duraklarından Kuşadası'na, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisi arttı. Kuşadası Belediyesi de kent ekonomisin can damarı olan turistik çarşılarda gerçekleştirdiği bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Alt ve üstyapıları Kuşadası Belediyesi tarafından tamamen yenilenerek modern ve estetik bir görünüme kavuşturulan turistik çarşılarda, düzenli olarak detaylı temizlik ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Esnaf tarafından takdirle karşılanan çalışmalarda, turistik çarşıların kent dokusuyla uyumlu doğal taş döşenen zemini her gün süpürme aracı ile kirden arındırılıp yıkanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yeşil alanların ve süs bitkilerinin bakımını yapıyor. Ayrıca eskiyen kent mobilyaları yenileriyle değiştirilirken, palmiyeleri çevreleyen ahşap saksılar da boyanıyor. Böylece Kuşadası'nın cazibe merkezi olan turistik çarşılar, kenti ziyarete gelen turistleri tertemiz ve göz kamaştıran bir görünümle karşılıyor.

Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin tüm noktaları gibi turistik çarşıların da her zaman bakımlı ve şık bir görünümde olması için çaba sarf ettiklerini belirterek, “Kuşadası hızla büyüyen bir turizm kenti. Bu yıl Kuşadası'na gelecek turist sayısında rekor kırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle kentimizin göz bebeği olan çarşılarımıza iyi bakmalıyız. Burada esnafımızın da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek işgaliye, temizlik ve düzen konularında gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Kentimize gelen turist ne kadar memnun ayrılırsa Kuşadası'nın turist potansiyeli o kadar artar” dedi.