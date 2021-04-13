Kuşadası'nın turistik çarşılarında çalışmalar tamamlanıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından, kentin turistik çarşılarında ve Barlar Sokağı'nda başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Alt yapısı bütünüyle yenilenen, doğal taş döşeme işlemi ise tamamlanma aşamasına gelen çarşılarda aydınlatma, peyzaj ve dış cephe düzenleme çalışmaları sürüyor.

Kuşadası Belediyesi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde 7/24 esasına göre yürüttüğü turistik çarşıları yenileme projesinde Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Sağlık Caddesi, Öge, Sevgi ve Bülent Çağatay sokaklarda doğal taş döşeme işlemi tamamlandı. Bölgenin yağmur ve içme suyu hatları da yenilenirken, aydınlatma sistemleri takılan sokaklarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan peyzaj düzenlemeleri son sürat devam ediyor. Ekipler son olarak Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'na genç palmiye ağaçları dikerek süs havuzları yaptı. Kahramanlar Caddesi'nin Adalızade Mezarlığı'na uzanan kısmında devam etmekte olan doğal taş döşeme işlemi ise en kısa sürede bitirilecek. Kuşadası Belediyesi'nin desteği ile esnaf tarafından sürdürülmekte olan dış cephe boyama ve tabela yenileme işlemlerinin de tamamlanmasıyla turistik çarşılar modern ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Öte yandan Kuşadası Belediyesi'nin 1990'lı yıllarda kentteki eğlence sektörünün kalbinin attığı Barlar Sokağı'nı modern bir görünüme kavuşturmak için başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları tamamlandı. Esnafın talebi üzerine hayata geçirilen proje kapsamında Barlar Sokağı'nın yağmur ve içme suyu hatları baştan aşağıya değiştirildi. İlgili kurumlar tarafından elektrik, internet, telefon, su ve kanalizasyon hatları da yenilenen Barlar Sokağı'nın zeminine doğal taş döşendi. Aydınlatma sistemi de yenilenecek olan Barlar Sokağı, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte tekrar yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olacak.