Kuşadası'nın yeni başkanı Ömer Günel'i 2 günde 10 bin kişi tebrik etti

Kuşadası'nın turizm sezonuna hazırlanması için tebrik ve kutlama süresini iki günle sınırlı tutan Kuşadası'nın yeni Belediye Başkanı Ömer Günel'e bu iki gün içerisinde vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

2 günde yaklaşık 10 bin Kuşadalı tarafından tebrik edilen Başkan Günel, “ Tebrik kabulü bitti, yarından itibaren icraat ve hizmet dönemi başlayacak “ dedi.

Bilindiği gibi, Kuşadası'nın yeni belediye başkanı Ömer Günel, kutlama ve tebrik ziyaretlerini iki günle sınırlı tutarak bir ille imza atmıştı. 2 gün boyunca Belediye Düğün Salonu'nda vatandaşlar buluşan ve tebrikleri kabul eden Başkan Günel'e bu sürede yaklaşık 10 bin Kuşadalı tebrik ziyaretinde bulundu. Vatandaşların yanı sıra sivil toplum örgüt temsilcileri çeşitli kamu kurum temsilcileri de yeni başkanı tebrik etmek için düğün salonuna geldi. Bir hayli yoğun geçen tebrik programı akşam saatlerinde sona erdi.

Tebrik kabullerinin ardından bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “İki günlük süreç de hemşehrilerim ile kısa süreli de olsa bir araya geldik. Yarından itibaren hizmet dönemimiz başlıyor. Tüm hemşehrilerime gösterdikleri ilgi alakaya teşekkür ederim. Önümüzde hazır olarak girmemiz gereken bir turizm sezonu var. Kısıtlı olan bu zamanı kutlama törenleri ile geçirmeyi doğru bulmadık. Kutlama programımız bugün itibari ile sona erdi. Yarından itibaren hizmet dönemimiz başlayacak. Hemşehrilerim merak etmesin. Yarından itibaren ben onlara gideceğim. Bugün burada her siyasi görüşten hemşehrimiz ile buluşmanın da ayrı bir sevinci vardı. Söz verdiğim gibi ben Kuşadası'nda yaşayan herkesin belediye başkanıyım.” dedi.