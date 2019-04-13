Kuşadası'nın yeni başkanından sıfır işgaliye açıklaması

Kuşadası'nın yeni Belediye Başkanı Ömer Günel, turizm sezonu öncesi Kuşadası çarşılarını gezerek, esnafla görüştü.

Çarşıları süratle sezona hazırlayacaklarını belirten Başkan Günel, yeni dönemde tüm Kuşadası'nda sıfır işgaliye olacağını ve hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacağını söyledi.

Seçim kampanyası süresince, görevi başladıkları gün itibari sokaklara ineceğini söyleyen Kuşadası'nın yeni Belediye Başkanı Ömer Günel mazbatayı alışının 7. Gününde söz verdiği gibi sokaklara indi. Kuşadası çarşı esnafını tek tek dolaşan Başkan Ömer Günel, “hemşehrilerime, esnafıma söz verdiğim gibi benim makam odam sokaklar olacak. Bugün itibari ile her gün sizlerin arasında olacağım. Sizler bana gelmeyeceksiniz ben sizlere geleceğim. Kuşadası'nın son 30 yılında üstüne serilen ölü toprağını kaldıracağız. Artık icraat dönemi başlamıştır. Hizmetlerimiz ile yönetim anlayışımız ile bunu her Kuşadalı hemşehrim yaşayacak görecek. Bugün bir Sağlık ve Barbaros caddesini yetkili arkadaşlarımla dolaştım. Başta zabıta memuru personelime ve diğer yetkili personelime verdiğim talimat yasadışı olan hiçbir uygulamaya tolerans gösterilmemesi ve anında gereğinin yapılmasıdır. Kimseye ayrıcalıklı işlem yapılmayacak. Babamın oğlu olsa tanınmayacak“ dedi.

Kuşadası çarşılarının şehrin aynası olacağını kaydeden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası çarşılarının en büyük olumsuzluklarından biride işgaliye konusudur. Hizmet sektöreleri içinde kafeterya resturant gibi işletmeler dahil olmak üzere kendilerine çizilen sınırlar içinde hizmet verecekler. 3 kuruş gelir için sokakların caddelerin düzensiz şekilde kullanımına fırsat vermeyeceğiz. Sokaklar caddelerimiz bu şehrin ana vitrinlerindir. Vitrini kirli olan düzensiz olan hangi işyerine müşteri gelir. Bu nedenle önce kapımızın önünü temizlemekten başlayacağız. Tüm esnaf arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Eviniz nasıl tertipli düzenli ise işyerinizin bulunduğu sokaklar caddelerde bu düzen içinde olacak. Bu düzeni bozmak isteyenlere müsaade etmeyeceğim. Bozanlara da gerekli yasal müeyyideleri de geciktirmeden anında uygulayacağım. Değerleri esnaf arkadaşlarım ben 10 yıldır bu şehrin sokaklarındayım. Sorunların kaynağını biliyorum. Nasıl çözeceğimi biliyorum. Bunun için gerekli iradeye de sahibim. Kesinlikle aldığımız kararlar uygulanacak. Bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız“ diye konuştu.