Kuşadası'nın yeni belediye başkanı Ömer Günel oldu

Kuşadası'nın yeni Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 58'ini alan CHP adayı Ömer Günel seçimleri kazandı. AK Parti adayı Fuat Akdoğan ise yaklaşık yüzde 39 oy oranında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda gün boyu büyük sakinlikle geçen oy kullanma işleminin ardından, sandıkların açıklanmasıyla heyecan başladı. Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak eski belediye başkanlarından AK Partili Fuat Akdoğan Millet İttifakı'nın adayı dyünüm CHP'den Avukat Ömer Günel aday olarak gösterildi. Kuşadası'nda 262 sandıkta 85 bin 77 seçmen bulunurken, ayrıca Saadet Partisi'nden Mahsum Bulan, Bağımsız Türkiye Partisi'nden İbrahim Sever, Vatan Partisi'nden İbrahim Ergül ile DSP'den Hayrullah Susar'ın adları da oy pusulalarında başkan adayı olarak yarışta yer aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan Ömer Günel, oyların yaklaşık yüzde 58'ini kazanarak, Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kuşadası'nın yeni belediye başkanı oldu. Ömer Günel'in rakibi eski Belediye Başkanı Fuat Akdoğan da yaklaşık yüzde 39 oy alarak, ikinci sırada yer aldı.

-ÖMER GÜNEL KİMDİR ?

Antalya'nın Elmalı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ömer GÜNEL, 1971 yılında Almanya'nın Berlin kentinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini ise Antalya'da tamamladı. 1991 yılında geldiği Kuşadası'nda üniversite eğitimini sürdürmek amacıyla birçok iş dalında çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans, Ekonomi Hukuku dalında İstanbul Bilgi Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Avrupa Birliği Uzmanlığı eğitimi aldı. 1997 yılında kurduğu Günel Avukatlık Ortaklığı'nda halen avukatlık mesleğini sürdürmektedir. Ömer Günel 2004 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi A. Adaylığı, 2008-2009 yılları arasında CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2009 Yerel seçimlerinde CHP Kuşadası Belediye Meclis üyeliği listesinden 1. Sıra kontenjan adayı olarak Kuşadası Belediye Meclisine seçildi. 2014 seçimlerinde belediye başkanlığı için aday adayı olan ancak partisi tarafından aday gösterilmeyen Ömer Günel, aynı zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği üyesidir. Ada Spor Kulübü Derneği, Kuşadası Genç İşadamları Derneği, Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği, Kuşadası Motosiklet ve Motor Sporları Derneği gibi Kuşadası'nda birçok derneğin kuruluşunda ve yönetiminde aktif görevler aldı. Ömer Günel evli ve iki çocuk babasıdır.