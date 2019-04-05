Kuşadası'nın yeni belediye başkanından ilk açıklama

Bugün mazbatasını alarak göreve başlayan Kuşadası'nın yeni Belediye Başkanı Ömer Günel, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında umut saçan ve tüm vaatlerini yerine getireceğini kaydeden Günel, “Bugünleri görebilmek için çok uzun çalıştık. Birlikte hiçte kısa olmayan bir yol yürüdük. Üstlendiğimiz sorumluluğu farkındayız. Hiç vakit kaybetmeden seçim öncesi ne söz verdiysek yerine getirmeye başlayacağız.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ile birlikte kol kola hizmet etmenin ne demek olduğunu bu beş yılda göstereceğiz. Özlem Hanım'da ben de çok heyecanlıyız. Kuşadası'nda yatırımlar dönemi başlayacak. Özlem Hanım ve bana verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Bizim yapacak çok işimiz var. Sezona hazırlanmak zorunda olan bir kentimiz var. Verdiğimiz sözleri eksiksiz tutmak zorundayız. Kuşadası'nda önümüzdeki dönem kaybeden olmayacak. Yarından itibaren 3 gün tebrik için gelen arkadaşlarımıza yetmeyecek ama ben size söylemiştim. Ben size geleceğim. Mahalle mahalle ev ev geleceğim.” dedi.

Yazılı bir açıklama yayınlayan Günel, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Kuşadası'nda Millet İttifakı'nın adayı olarak birlik ve beraberlik ittifakının nasıl olacağının en iyi örneğini gösterdik. Bu başarıda emeği geçen herkesin önünde saygı ile eğiliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Seçimler öncesinde de sık sık belirttiğim gibi işini doğru yapan hiçbir çalışanın iş korkusu olmasın. Biz istihdam oluşturmak için buradayız. 1 Nisan itibariyle kazanan biz, kaybeden rakibim gibi görünüyor ancak bugün itibari ile tüm Kuşadası'nın Belediye Başkanı olarak söz veriyorum; hiç kimsenin kaybetmediğini Kuşadası çok iyi anlayacak. Çünkü seçim çalışmalarım sırasında söylediğim her şeyin altını bir kez daha çizmek istiyorum; hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışarı atmadan, Kuşadası'nın belediye başkanı olacağım. Hiç kimseyi ayırt etmeden, eşit mesafede hizmet edeceğiz. Seçim yarışı bitti artık hizmet dönemi başladı. Bu hizmet döneminde herkes eşit, hakkaniyetli, adil payını alacak. Bu konuda hiç kimsenin kaygısı olmasın. Rakibimden yana taraf olmuş arkadaşlarımın da alnından öpüyorum. En ufak bir şekilde karşımızda değillerdir. Onlara saygı duyuyorum. Bundan sonra herkes yanımızda olacaktır. Kuşadası bir turizm kenti ve sezon başlamadan acil yapılması gereken işlerimiz var. Bu işleri kalıcı şekli ile 100 günde yapmak çok mümkün değil. O yüzden bu sezon Kuşadası'nda bir makyajlama yapacağız. 100 günlük acil eylem planını zaten hazırlamıştık. İlk icraatımız bu planı hızlı bir şekilde uygulamaya koyup bu sezonu misafirlerimiz için en iyi şekilde hazırlanmak olacak. Tabi bu arada kalıcı projelerimizin de çalışmalarına başlayacağız. Sezon sonu kalıcı çözümler için kazmayı vuracağız. Tüm çalışmalarımız verdiğimiz sözleri eksiksiz tutmak için olacak. Seçimler öncesinde hep sordular makam odanızın kapısı olacak mı? Ben de benim makam odam olmayacak dedim. Evet hemşehrilerim benim makam odam sokaklar olacak. Söz verdiğim gibi ben sizlerin yanında olacağım. İhtiyaç fazlası makam araçların tamamı satılacak. Mobil çalışma ortamının sağlanması için bir araç temin edilecek. Böylelikle vatandaşım bana gelmek için çaba göstermeyecek ben vatandaşımın ayağına gideceğim. Sevgili hemşehrilerim belediye başkanınız olarak sizlere ne söz verdiysem tek tek yerine getireceğim. Başkan olarak ilk emrim zorunlu hizmetler kapsamı haricindeki tüm araçları kademeye çektiriyorum. Belediyemizde amir, müdür ve belediye başkan yardımcıları tarafından kullanılan tüm araçlar kademeye çekilecek. Ben ve ekibim mahalle mahalle sokak sokak sizlerle olacağız. Yapılacak organizasyon ve denetimlere göre araçlar hizmete alınacak. Özer Kayalı başkanımıza da bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bayrağı kendisinden teslim aldık. Başkanımız döneminde başlatılan, Kuşadası için yararlı olan tüm hizmetler devam edecek. Martın sonu bahar dedik. Artık Kuşadası baharı yaşayacak. Tüm hemşehrilerime bize inandıkları ve destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum“