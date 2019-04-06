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Kuşadası'nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Mazbatasını alarak Kuşadası Belediyesi Başkanlığını devralan Kuşadası’nın yeni Belediye Bbaşkanı Ömer Günel, ilk talimatlarını verdi.

Mazbatasını alarak Kuşadası Belediyesi Başkanlığını devralan Kuşadası'nın yeni Belediye Bbaşkanı Ömer Günel, ilk talimatlarını verdi.


Başkanlık makam odası içindeki asansörün kaldırılması talimatını veren Başkan Ömer Günel, “Seçim sürecinde hemşehrilerime verdiğim sözleri tek tek yerine getireceğim. İlk talimatım makam odasına ayrı bir giriş sağlayan asansörün kaldırılması ve makam araçlarının kademeye çekilmesidir. Ben Kuşadası'nın Belediye Başkanı olarak sizlerin içinde olacağım. Benim makam odam mobil olacak. Tüm amir, müdür ve başkan yardımcılarına tahsis edilen makam araçları da belediye kademesine çekilecek” dedi.


Kuşadası'nın sezona hazırlanması gereken bir kent olduğunu ve bu nedenle bir an önce çalışmaya başlamak gerektiğine dikkat çekerek tebrikleri Pazartesi ve Salı günü Kervansaray'da kabul edeceğini ifade etti. Başkan Günel “Beni Çarşamba'dan itibaren bulamazsınız. Çarşamba'dan itibaren sokaktayım. Belediye Başkanının makamı olmaz. Belediye başkanının makamı sokaktır. Bugüne kadar hep söyledim. Bir kez daha söylemek istiyorum. Siz bana gelmeyin. Ben size geleceğim” diye konuştu.

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