Kuşadasıspor 3 puana kilitlendi

Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Kuşadasıspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolculara evlerinde oynayacakları Yeşilyurt D.Ç Ofspor maçı öncesi moral yemeği verdi.

Yemekte konuşan Kuşadasıspor Başkanı Alim Emiroğlu, "Hepinize inancım tam. Sahadan galibiyetle ayrılacağımıza eminim" dedi.

Sezona şampiyonluk paraloasıyla başlayan Kuşadasıspor, bugün saat 14.00'te Özer Türk Stadı'nda Yeşilyurt D.Ç Ofspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Ligde son 3 maçta 1 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 de beraberlik alarak puan cetvelinde 6'ıncı (18) sırada bulunan siyah-beyazlı ekipte tüm hesaplar kazanmak üzerine kurulu. Zorlu karşılaşma öncesi yönetim, teknik heyet ve futbolculara moral yemeği verdi. Yemeğe Başkan Alim Emiroğlu, Başkan Yardımcısı Serkan Güzelgün, As Başkan Coşkun Uğraş, Genel Kaptan Mehmet Ali Çetinkaya ve kulüp yöneticileri katıldı. Yemekte konuşan Başkan Alim Emiroğlu, "Yarın bizi zor bir maç bekliyor. Ancak hepinize inancım tam. Sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğinizden eminim. Taraftarlarımıza üç puan sevincini yaşatacağız" diye konuştu.