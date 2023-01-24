Kuşadasıspor'a moral yemeği

Haftasonu İstanbul deplasmanına gidecek olan Kuşadasıspor'a ilçede bulunan bir restoranın işlemecileri tarafından moral yemeği verildi.

3. Lig 2'inci grupta aldığı iyi sonuçlarla liderin 8 puan gerisinde 6'ıncı sırada yer alan Kuşadasıspor'a yerel esnaflardan destek yağıyor. Son olarak ilçedeki bir restoranın işletmecileri tarafından, zorlu Bulvarspor deplasman maçı öncesi siyah beyazlılara moral yemeği verildi. Akşam yemeğine tam kadro katılan Kuşadasıspor'da moraller bir hayli yükseldi. Restoran sahipleri Hüseyin Kaçar, Olcay Burgaz ve Cüneyt Keskin, "Sizlere inancımız tam. Zor bir deplasmana gidiyorsunuz ve 3 puanı alıp döneceğinizden şüphemiz yok. Sezon sonu hep beraber gülen taraf biz olacağız inanıyoruz sizlere" ifadelerini kullandı.

Kuşadasıspor yöneticileri de restoran sahiplerine böyle bir organizasyon düzenledikleri için teşekkür etti.