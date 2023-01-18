Kuşadasıspor'da Emiroğlu tekrar başkan seçildi

Lig ekiplerinden Kuşadasıspor Kulübü olağanüstü kongresini tamamlarken, tüzük değişikliğine gidilen kongrede Alim Emiroğlu güven oyu alarak tekrar başkan seçildi.

22 yıl sonra Alim Emiroğlu Başkanlığı'nda profesyonel liglere geri dönen Kuşadasıspor Kulübü bu sene hedefini 2. Lig olarak belirledi. Kuşadası Özer Türk Stadyumu'nda saat 13.00'da yapılan olağanüstü genel kurulunda, Kuşadasıspor kongre üyeleri oy kullandı. Tüzük değişikliğine gidilen kongrede Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nün adı Kuşadasıspor Kulübü olarak değiştirildi. Güven oyu alan kulüp başkanı Alim Emiroğlu tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.