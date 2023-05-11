Kuşadasıspor'un yeni teknik patronu Ferhatoğlu oldu

İkinci lige çıkmak için Play-Off'u garantileyen Kuşadasıspor, tecrübeli teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu ile anlaştı.

2020-2021 sezonunda Kuşadasıspor'da teknik direktörlük görevini yapan Gürkan Ferhatoğlu, siyah beyazlı kulübün 22 yıllık profesyonel lig hasretine son vermiş, rakiplerini tek tek eleyerek Kuşadasıspor'u 3. Lige çıkarmayı başarmıştı. Kuşadası'nda taraftarlar tarafından imparator lakabı takılan Ferhatoğlu, 2021-2022 sezonunun 14'üncü haftasına kadar Kuşadasıspor'da görev almıştı. Bu sezon başarılı bir sezon geçiren Kuşadasıspor, teknik direktör Bülent Ataman ile yeni sezona başlamıştı. Fakat son haftalarda alınan puan kayıplarının ardından Bülent Ataman yerine Levent Kartop göreve getirilmişti. Kartop, Kuşadasıspor'u play-off'a taşıyan hoca oldu. Geçtiğimiz günlerde Levent Kartop ile de yollarını ayıran siyah beyazlı ekip, Kuşadasıspor'u play-off'tan 3. Lige çıkartan başarılı teknik patron Gürkan Ferhatoğlu ile el sıkıştı. Kuşadasıspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve anasponsor olan Şakir Eviz , bugün Gürkan Ferhatoğlu ile 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalattı.

Eviz yaptığı açıklamada “Hocamıza ve futbolculara olan güvenimiz tam. Bize daha önce büyük sevinçler yaşatan Gürkan Hocamız ile ikinci lige çıkacağımıza yürekten inanıyoruz. Hemşehrilerimize ve Kulübümüze hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sportif direktör Ahmet Burak Solakel ise “Daha önce 22 yıllık bir hasrete son veren Gürkan hocamıza ve futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik. Kaliteli bir kadro kurduk fakat sakatlıklar peşimizi bırakmadı. Buna rağmen ikinci lige çıkmak için play-off oynamayı garantiledik. Gürkan Ferhatoğlu sayesinde inşallah ikinci lige çıkacağız ve yeni sezona daha iyi hazırlanacağız. Başkanımız Alim Emiroğlu ve bizim bir hedefimiz var. Bu hedefler için emin adımlarla yürüyoruz” dedi.