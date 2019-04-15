Kuşçubaşı Eşref, Söke'deki kabri başında anıldı

Teşkilat-ı Mahsusa isimli istihbarat örgütünde görev yapan ve Milli Mücadele döneminin adı geçen karakterlerinden olan Kuşçubaşı Eşref Söke'deki mezarı başında anıldı.

1964 yılında Aydın'ın Söke İlçesi'nde bulunan çiftliğinde vefat eden ve Söke Granta Mezarlığına defnedilen Eşref Sencer Kuşcubaşı, vefatının 55. Yılında unutulmadı. Kabri başında gerçekleşen anma etkinliğinde Aydın'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir'den gelen katılımcılar yer aldı. İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez'in de katıldığı anma etkinliğinde lokma hayrı yapıldı, Mevlid-İ Şerif okundu.

Kuşçubaşı Eşref Sencer Kimdir?

Eşref Sencer Kuşcubaşı, İstanbul'da 1873 yılında doğdu. Harp okulunda okuduğu sırada Jön Türkler'le ilişkisinden dolayı Sultan Abdulhamid Han tarafından Hicaz'a sürgün edildi. Burada zindandan kaçarak padişaha karşı ayaklanma başlattı. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle başlattığı isyanı sonlandırdı. Daha sonra arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Teşkilat-ı Mahsusa isimli istihbarat örgütüne katıldı. 1911 yılında Trablusgarp'a giderek Enver Paşa ile beraber direnişte yer aldı. 1912 yılında yaşanan II. Balkan Savaşı'nda Çorlu, Tekirdağ, Malkara, Hayrabolu ve Edirne'nin kurtarılmasında büyük rol oynadı. Birlikleriyle Batı Trakya'yı da ele geçirerek, burada Batı Trakya İslam Cumhuriyeti'ni kurdu. 1. Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından Teşkilat-ı Mahsusa'nın Arap Yarımadası'ndan sorumlu başkanı olarak göreve başladı. İngilizlere karşı başlatılan Kanal Harekatı'nda savaştı. 1918 yılında Hayber'de Faysal'ın 20 bin kişilik birliğine karşı 40 kişilik grubuyla beş saatten fazla çarpıştıktan sonra yaralı olarak esir düştü. Daha sonra birliğiyle birlikte Malta'ya sürgün edildi. İngilizlerle imzalanan esir değiş-tokuş anlaşmasında serbest bırakılmıştır. Kısa bir süre sonra da Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele'ye katıldı. Kuvayi Milliye örgütleriyle birlikte Yunan kuvvetlerine karşı savaştı. Yunan ve İngiliz iş birlikçisi olması iddiasıyla, Çerkez Ethem'le birlikte vatandaşlıktan çıkarılarak ülkeye girişi yasaklandı. 1938 yılında çıkartılan genel bir afla Türkiye'ye döndü. Müthiş yaşam öyküsüne sahip Kuşçubaşı Eşref Bey, 1964 yılında vefat etti ve Söke Granta Mezarlığı'nda toprağa verildi.