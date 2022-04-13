Kuşçular Mahallesi'nde menfez çalışmaları başladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sel ve taşkınlara karşı vatandaşların mağdur olmaması için Kuşçular Mahallesi'nde menfez yapım çalışmalarına başladı.

Kırsal mahallelerde yatırımlarına devam eden Nazilli Belediyesi, Kuşçularda olması muhtemel sel felaketlerine karşı kutu menfez yapım faaliyetlerine başladı.

Bağlantı yollarını güvenli hale getirmek için çalışan ekipler, yoğun yağışlarda trafiğin aksamaması için 3 metre yüksekliğe ve 8 metre ene sahip menfez inşa etti.

Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden Mahalle Muhtarı Ramazan Kömürcüoğlu; “Başkanımız mahallemize bizzat geldi ve eksiklerimizi gördü. Bu dere yatağını vatandaşın geçmesi ve sel baskınlarında mağdur olmamak için tahta köprü ile idare ediyorduk. Sağ olsun belediye başkanımız ekiplerine köprü yapın dedi. 4 aile bu köprüyü devamlı olarak kullanıyor. Temelimizi attık. Bitmesine çok az kaldı. Şahsım ve mahallem adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.