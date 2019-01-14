İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KUTO 4. Meslek Komitesi üye ziyaretlerine başladı

Kuşadası Ticaret Odası’nın (KUTO) beyaz eşya, telekominikasyon, matbaa, bilişim sektörlerini temsil eden 4.

Kuşadası Ticaret Odası'nın (KUTO) beyaz eşya, telekominikasyon, matbaa, bilişim sektörlerini temsil eden 4. Meslek Komitesi, komitelerine bağlı üyeleri işyerlerinde ziyaret ediyor.


4. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Öztürk, Başkan Yardımcısı Süleyman Ceyhan ve Meslek Komitesi Üyeleri Mehmet Sarıdedeoğlu, Fatih Sarıgöz, Cemal Sert ve Erdem Demirbaş, komitelerine bağlı Kuşadası Ticaret Odası Üyelerini işyerlerinde ziyaret ederek, sorunları yerinde tespit ediyor ve çözüm önerilerini dinliyor.


İlk ziyaretlerini İnönü Bulvarı üzerinde bulunan üye işyerlerine gerçekleştiren Komite üyeleri, her hafta gerçekleştirecekleri ziyaretlerin sonunda elde edilen verileri ve çözüm önerilerini rapor haline getirecek ve ortaya çıkan rapor Kuşadası Ticaret Odası tarafından ilgili makamlara iletilecek.


11 Meslek Komitesi olan Kuşadası Ticaret Odası'nın tüm meslek komiteleri, kendi sektörlerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.