KUTO 6. Meslek Komitesi sektör sorunları toplantısı yapıldı

Meslek Komitesi sektör sorunları istişare toplantısı, KUTO Konferans Salonunda yapıldı.

6. Meslek Grubu üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve KUTO Komiteleri içerisinde en fazla birbirinden farklı sektörün bir araya geldiği komite için bu toplantının, değişik sorunları dile getirmek açısından faydalı olacağını belirtti. Akdoğan, komite üyeleriyle her zaman bir araya gelerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmayı istediklerini ifade ederek, tüm sektörlerin sorunlarının birbirlerini etkilediğini vurguladığı konuşmasında, diğer komitelerle de genişletilmiş toplantıları devam ettirerek çözüm odaklı çalışacaklarını dile getirdi.

6. Meslek Komitesi Başkanı İsmet Peker başkanlığında, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın moderatörlüğünde devam eden toplantıda dile getirilen sorunlar arasında; sağlık sektörü sorunları, sigorta acentelerinin yaşadığı sorunlar, bankacılık ve reklam sektörlerinin sıkıntıları, Ortak Sağlık ve İş Güvenliği sektör sorunları, sağlıkla bağlantılı diğer sektörlerdeki sıkıntılar ve genel olarak yaşanan haksız rekabetten kaynaklanan sorunlar yer aldı.

Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, 6. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Bulut, 6. Meslek Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyeleri Buket Çallı ve Erdem Dikkaya, komite üyesi Oktay Çakan ve 6. Meslek Grubu üyelerinin katıldığı toplantının sonunda alınan talepler ilgili makamlara iletilecek. Sektörlerle ilgili, alınması zorunlu sertifikalı eğitim taleplerinin de alındığı toplantıda Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel tarafından, KUTO tarafından yapılmış olan ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan eğitimlerle ilgili de bilgi verildi. 6. Meslek gurubu üyeleri, sorunlarını iletmek, sektör temsilcilerinin bir arada olmaları ve birbirlerini tanımaları adına toplantı için Kuşadası Ticaret Odası yönetimine ve komitelerine teşekkür etti.