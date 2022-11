KUTO Başkanı Akdoğan, "30. yılımızda üyelerimizle birlikte büyük bir aileyiz"

yılımızda üyelerimizle birlikte büyük bir aileyiz” dedi.

Serdar Akdoğan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz Oda seçimlerimiz sonrasında, bir dönem daha üyelerimizin desteğini alarak yeni dönemimize başladık. Oda üyelerimize tüm Komitelerimiz, Meclis ve Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Bu yıl 30. yılımızı kutladığımız Kuşadası Ticaret Odamızda, üyelerimizle birlikte büyük bir aileyiz ve her zaman söylediğimiz mottomuzda dediğimiz gibi “Kuşadası için güçlüyüz”. Bu gücümüzü de, üyelerimiz ve tüm Kuşadası için, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda kendimizi sürekli yenileyerek sürdürüyoruz. Bugüne kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimde Yönetim Kurulumuz, Meclis üyelerimiz, komite üyelerimiz ve çalışanlarımız ile pek çok projeyi hayata geçirdik. 5174 sayılı Kanun ile sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin yanı sıra, üyelerimiz ve Kuşadası'nın sosyal hayatına katkı sunmak adına pek çok çalışma yaptık. Turizmle sürdürdüğümüz ilçe ekonomimizin olmazsa olmazı tanıtımda her zaman öncü olduk, ilklere imza attık ve Kuşadası markasını yurt içi ve yurt dışında milyonlara tekrar tekrar hatırlattık. Artık dünyada turizm sadece deniz, kum, güneş değil diyerek yola çıktık, ilçemizde turizm çeşitliğini arttırmak, ticari ve ekonomik hayatımıza katkıda bulunmak adına gastronomi, sağlık turizmi gibi farklı konularda tanıtım filmleri hazırlatarak milyonun üzerinde takipçisi olan sosyal medya sayfalarımızda yayınladık. Kurumumuz resmi sosyal medya hesaplarımızla da üyelerimiz ve Kuşadası'nı pek çok konudan haberdar ediyor ve bilgilendiriyoruz. Her zaman önceliğimiz üyelerimiz ve Kuşadası. Bu dönemimizde de Kuşadası Ticaret Odası olarak Kuşadası ve üyelerimiz için güçlü olarak çalışmalarımızı sürdürmeye, ilçemizin çağdaş ve öncü kurumu olmaya devam edeceğiz" dedi.