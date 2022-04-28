KUTO Başkanı Akdoğan: "Kuşadası tercih edilen bir lokasyon"

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası'nın tercih edilen bir lokasyon olduğunu söyledi. “Bayram sürecinde ve sonrasında, özellikle yılın ikinci yarısında ilçemizde turizmde yükselen bir ivmeyle, salgın öncesi rakamlara ulaşmayı bekliyoruz. Sezondan umudumuz ve beklentimiz yüksek” dedi.

Rusya-Ukrayna arasındaki halen devam eden savaş moralleri bozsa da beklentilerinin iyimser yönde olduğunu belirten Akdoğan, yaklaşan bayram tatilinin turizm sektörüne ve esnafa nefes aldıracağını söyledi. Akdoğan açıklamasına şu sözlerle devam etti; "Pandeminin gölgesinde geçen son iki yıldan sonra hareketlenen turizm sezonunun, turizme bağlı tüm sektörlere ve çarşılarımıza olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Aynı zamanda homeport liman olan ilçemize 2022 sezonunda rezervasyonu olan 500 gemiyle 750 binin üzerinde turist gelmesini bekliyoruz. Yurt içi ve yurt dışından tercih edilen bir lokasyondayız. Devam eden savaşın risklerine rağmen, tüm bu gelişmeler ışığında 2022 sezonunun, ilçemiz ekonomisinde yaraları saran bir sezon olmasını umuyoruz. Biz Ticaret Odası olarak, tüm olumsuz faktörlere rağmen pandemi sürecinde de tanıtımlarımıza aralıksız devam ettik. Yurt içinde de, yurt dışında da Kuşadası markasını, tatilini Kuşadası'nda geçirenleri sadece deniz, kum, güneşin değil, tarih, doğa, çarşılar, aktiviteler ve muhteşem lezzetlerin de beklediğini, Kuşadası'nın alternatifleriyle, iyi bir tatil için ziyaretçilerine farklı seçenekler sunduğunu devamlı olarak hatırlattık. Artık meyvelerini toplayacağımız bir sezona girdiğimizi düşünüyorum, ülkemizde ve dünya genelinde daha fazla olumsuz herhangi bir gelişme yaşanmamasını umuyorum”

Herkesin Ramazan Bayramını kutlayan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; turizmin başkenti Kuşadası'nın her zaman gözde bir ilçe olduğunu hatırlatarak “Bu bayram da güzel bir tatil için misafirlerimizi Kuşadası'na bekliyoruz” dedi.