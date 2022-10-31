KUTO Başkanı Akdoğan TOGG Gemlik Kampüsü açılışına katıldı

TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni düzenlenirken, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan'da açılışa katılanlar arasında yer aldı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın da katıldığı açılışta konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ezberleri bozmak kolay değil ama Türk girişimcileri olarak bizler ezber bozmak için buradayız ve ezberleri bozuyoruz ve bozmaya devam edeceğiz. İşte bu yüzden Türkiye'nin Otomobili sadece yerli ve milli otomobil yapmak değildir. Togg bir otomobilden daha fazlasıdır, Togg bir meydan okumadır" dedi ve çok özel bir günde buluştuklarını ve Türkiye'nin 100 yıllık hayalinin kendilerine nasip olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Togg'un ortaya çıkmasında emeği geçen bakanlara ve bakanlıklara, oda ve borsa başkanlarına, iş dünyası temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerine teşekkür etti.

Açılışa katılan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "Cumhuriyetimizin ilan edildiği gururla kutladığımız 29 Ekim gibi özel bir günde, çatı kuruluşumuz TOBB'un da paydaşı olduğu Togg'un hayata geçiyor olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Vatanımıza ve Milletimize hayırlı olsun” dedi.