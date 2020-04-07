KUTO Başkanı Akdoğan; “Üyelerimizin sorunlarını TOBB'a iletiyoruz“

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "Tüm dünyada etkili olan Korona virüs salgınından dolayı içinde bulunduğumuz süreçte, üyelerimizin yaşadıkları zorlukları biliyoruz ve çözüm önerilerimizle birlikte üst kuruluşumuz Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne (TOBB) iletiyoruz" dedi.

İnsan sağlığının her şeyden değerli olduğunu dile getiren Akdoğan açıklamasına şöyle devam etti; Bu zorlu süreci öncelikle sağlığımıza dikkat ederek hep birlikte atlatacağız. Bunun için de Odamız olarak üyelerimizin yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerimizi çatı kuruluşumuz TOBB'a ilettik ve iletmeye devam ediyoruz. Tüm Türkiye'deki diğer Oda-Borsaların da üyelerinin bölgesel olarak sorunlarını ilettiği TOBB aracılığıyla, ilgili makamlara iletilen bu sorunlar göz önüne alınarak devletimiz tarafından, pek çok talebimiz sonuçlandı ve hayata geçirildi. İletmeye devam ettiğimiz taleplerimiz günbegün sonuçlanmaya devam ediyor. Sonuçlanarak hayata geçen taleplerimizden bazılarını; üyelerimizin üzerindeki olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, TOBB'un girişimleri ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ile üyelerimizin Haziran ayında ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatlarının hiçbir gecikme zammı ve faizi olmadan Ekim ayına ertelenmesi, üyelerimizin mutlaka faydalanmaları gereken “Kısa Çalışma Ödeneği” desteğinde koşulların kolaylaştırılması, pek çok ödeme ertelemeleri, mücbir sebep kapsamına alınan sektörler, düşük faizli ve ödemesiz dönemli kredi destekleri ve teminat eksiği bulunan firmaların krediye erişimi için Oda ve Borsalarımızın kurucu ortağı olduğu Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti gibi daha pek çok destek talebi oluşturuyor.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan açıklamasında; Bizler üyelerimizin sıkıntılarını üst kuruluşumuz TOBB aracılığıyla aktarmaya devam ediyor ve içinde bulunduğumuz bu durumu en kısa sürede atlatmayı umuyoruz. Bunun için de herkesin kurallara ve yasaklara uyması gerekiyor. Dedi ve bu süreçte büyük gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.