KUTO Başkanı Serdar Akdoğan: “Kuşadası kruvaziyer turizminde zirve yaptı”

Uzun bir aradan sonra kruvaziyer turizminde yine zirve yapan Kuşadası'na gelen gemi ve yolcu sayılarının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, “Kruvaziyer gemileri çarşılarımızın da yüzünü güldürdü” dedi.

Yaşanan pandemi süreci sonrasında, kruvaziyer turizminin hızlı bir toparlanma sürecine girmesiyle birlikte bu yıl Temmuz ayı sonu itibarıyla toplam 226 dev yolcu gemisinin Kuşadası Limanına geldiğini söyleyen KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, bu gemilerle gelen yolcu sayısının ise 250 bine yaklaştığını belirtti.

2022 sezonunun nefes aldıran bir sezon olarak devam ettiğin belirten KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "Özellikle uzun süredir işleri durma noktasında olan liman bölgesi esnafımız ve çarşılarımız için 2022 sezonu nefes aldıracak bir sezon olarak devam ediyor. Yıl sonuna kadar toplam500 sefer yapması beklenen gemilerle, yaklaşık 750 bin yolcunun gelmesini beklediğimiz limanımızda, aynı anda 5 gemi gördüğümüz günler oluyor. Aynı zamanda homeport liman olmanın da avantajlarını yaşıyoruz. İlçemizden indi-bindi yapılmasıyla çarşılarımız, konaklama, sağlık, ulaşım, yiyecek-içecek gibi pek çok sektör kazanıyor" dedi.

Akdoğan'ın kış aylarında da transit gemi seferlerinin devam etmesinin beklendiğini söylediği açıklamasında, "Bu da çarşılarımızın 12 ay açık kalması demek. Tüm bunlar sevindirici gelişmeler. Gemi trafiğinin yoğun olduğu bu sezonda diğer taraftan ilçemiz karayolu ve uçakla gelen yerli ve yabancı turistlerin de tercih noktası olmaya devam ediyor. Otellerde doluluk oranları yüzde doksanları geçti. Bu sezon turizmcilerimizin de, çarşılarımızın da yüzü gülüyor. Tüm güzellikleriyle her kesime hitap eden ilçemizde, 2022 sezonumuzun aynı yoğunlukla ve sorunsuz devam etmesini umuyorum" diye konuştu.

KUTO Başkanı Akdoğan, 2023 sezonunun ise herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde daha da güzel geçmesini beklediklerini dile getirerek, Ticaret Odası olarak her zaman çok önem verdikleri Kuşadası tanıtımı için, şimdiden planlarını yapmaya başladıklarını belirtti.