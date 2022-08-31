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KUTO Başkanı Serdar Akdoğan TOGG Gemlik Tesisleri'ni ziyaret etti

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, TOGG Gemlik Tesisleri’ni ziyaret ederek, tesisler hakkında bilgi aldı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, TOGG Gemlik Tesisleri'ni ziyaret ederek, tesisler hakkında bilgi aldı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu, Oda/Borsa Başkanları ile Togg Gemlik Tesislerinde bir araya geldi. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın da katıldığı tesislerin ziyaretinde, Hisarcıklıoğlu Oda-Borsa başkanlarına Türkiye'nin otomobili TOGG'un serüvenini ve geldiği noktayı anlattı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da bir sunum yaparak TOGG otomobili ve e-mobilite sistemi hakkında bilgi verdi.

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