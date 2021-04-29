KUTO Başkanı Serdar Akdoğan'dan destek çağrısı

KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan açıklamasında, "Bugüne kadar üyelerimizin sesi olmaya, sorunlarını üst kuruluşumuz TOBB aracılığı ile Ankara'ya iletmeye devam ettik. Bizlerden giden talepler doğrultusunda pek çok tedbir ve destek hayata geçti ama ne yazık ki yeterli değil. Önümüzde 17 günlük tam kapanma süreci var. Zaten zor durumda olan üyelerimiz çok daha zor durumun içine giriyor. Sağlığımız için tedbirler alınmalı ama bununla birlikte destekler de arttırılmalı, hibe ve kira destekleri yeniden ele alınmalı, KDV, SGK, kredi ve diğer resmi ödemeler faizsiz olarak ertelenmelidir. Özellikle turizm bölgelerinde kayıp geçen 2020 sezonundan sonra 2021 sezonumuzun da akıbeti şu an tam belli değil. Alınan tam kapanma tedbirlerine uyarak, kapanma sonrası güzel bir turizm sezonuna başlamayı ve bu süreçte üyelerimize nefes aldıracak desteklerin hayata geçmesini umuyoruz" dedi.