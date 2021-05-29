KUTO elektronik ortamda gerçekleşen TOBB 76-77. Genel Kurulu'na katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 76-77. Genel Kurulu Kovid-19 tedbirleri nedeniyle, TOBB delegelerinin katılımıyla elektronik ortamda gerçekleşti.

Genel Kurula, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Delegesi Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı ve TOBB Delegesi Tolga Erdem, TOBB Delegeleri Namık Kemal Daylan, Seydi Yıkılmaz ve Mustafa Ulusoy elektronik ortamda katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet raporu ve komisyonların sunuş ve onaylanması ile devam eden Genel Kurulda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “81 il ve ilçelerden katılan tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Yapılması gereken çok iş var. Oda ve Borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.