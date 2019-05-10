KUTO Genç Girişimciler Kurulu, geleceğin muhasebecilerini sektör temsilcileriyle buluştu

Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu, Davutlar Şukufe Cemal Özbaş Çok Programlı Lisesi muhasebe ve finansman bölümü öğrencilerini sektörün önde gelen isimleriyle buluşturdu

Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu tarafından organize edilen toplantıya; Davutlar Şukefe Cemal Özbaş Çok Programlı Lisesi Muhasebe ve Finans bölümü 10 ve 11. Sınıf öğrencileri, öğretmenleri Aynur Demirbaş, Dilek Akkız, Emrah Karaçam ile, Kuşadası SMMMO Temsilcisi Alihsan Uğur, Amara Sealight Elite Hotel Muhasebe Müdürü Nilüfer Şener ve Sealight Resort Hotel Muhasebe Müdürü Hakan İlhan katıldı.

Sektör temsilcilerinin öğrencilerle bir araya geldiği toplantıda; Kuşadası SMMMO temsilcisi Alihsan Uğur'un, serbest ve bağımlı çalışan Mali Müşavirlik hakkında verdiği bilgiler ve mesleğin önemi hakkındaki açıklamalarının ardından, Amara Sealight Elite Hotel Muhasebe Müdürü Nilüfer Şener asıl mesleğinin turizmci olduğunu belirttiği konuşmasında, muhasebecilik mesleğini daha sonradan yapmaya başladığını, çeşitli otellerde muhasebe departmanlarında çalıştığını ve en önemli şeyin işini sevmek olduğunu anlattı. Sealight Resort Hotel Muhasebe Müdürü Hakan İlhan ise öğrencilere mesleklerini mutlaka geliştirmeleri gerektiğini ve kendilerine yatırım yapmalarını söyledi.

Toplantıda konuşan Aydın Genç Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Üyesi Mustafa Aytar ve Aydın Genç Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi ve Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Üyesi Edip Sayıalioğlu ise öğrencilere, muhasebecilerin bir şirketin bel kemiğini oluşturduğunu, sadece okulda aldıkları eğitim ile yetinmemelerini ve kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini belirterek, yabancı dilin ve okul dönemi dışında da gerek meslekleri ile ilgili, gerekse diğer sektörlerde çalışmalarının önemini vurguladılar ve sevdikleri işi yapmalarının önemine değindiler.

Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleşen toplantı öncesi kurumun birimlerini de gezen öğrenciler, özellikle muhasebe bölümüne yoğun ilgi gösterdi ve Ticaret Odası'nın işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri Sevgi Irmak Sürenoğlu, Ece Efe, Meltem Demiroğlu, Tülay Önbul, Ferhat Bulut, Ali Çevik, Hakan Yazıcı, Nihat Özhan ve Genel Sekreter Burhan Sezer'in de katıldığı toplantının ardından, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ile de bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren geleceğin muhasebecileri ve mali müşavirlerine, Yönetim Kurulu Başkanı Akdoğan; mesleklerinin çok önemli olduğunu söyledi ve başarılar diledi.