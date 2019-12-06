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Kuto kapılarını 13. kez ziyaretçilerine açan Travel Turkey İzmir fuarı açılışına katıldı

Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi, kapılarını 13.

kez ziyaretçilerine açan Travel Turkey İzmir Fuarı açılışına katıldı.


Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan, Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Dikkaya, Buket Çallı ve Murat Boranalp'in de katıldığı, turizm profesyonellerinin bir araya geldiği 13. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Aydın destinasyon standı içerisinde yer alan Kuşadası standı, ilk günden ziyaretçilerin odak noktası oldu.


Fuar İzmir alanında gerçekleşen ve Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinin yanı sıra pek çok ülkeden temsilcilerin yer aldığı, renkli görüntülere sahne olan ve turizm rotasının çizilmesinde büyük rol oynayan fuar, 7 Aralık 2019 tarihine kadar açık kalacak.

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