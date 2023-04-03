KUTO Kuşadası tanıtımına fuarlarla devam ediyor

Kuşadası Ticaret Odası, uzun yıllardır devam ettiği Kuşadası'nın tanıtımı çalışmalarını, 2023 sezonunda da yurtiçi ve yurtdışı fuarlarla sürdürüyor.

Şubat ayında düzenlenen Sofya Holiday & SPA 39. Turizm İhtisas Fuarı ve ITTFA Sajam Turizm- Belgrad Uluslararası Turizm Fuarlarında stantlar ile yer alan Kuşadası Ticaret Odası, Mart ayında düzenlenen ITB Berlin ve Varşova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarlarında katılımcı olarak yer aldı.

Pandemi dönemi sonrasında 2023 sezonu için fiziksel olarak organize edilen fuarlardan, Sofya'da düzenlenen Holiday & SPA 39. Turizm İhtisas Fuarında, Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlanan stantta yer alan birbirinden güzel Kuşadası görselleri ve tanıtım materyalleri ile ilçenin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri katılımcılara tanıtıldı.

Şubat ayında gerçekleşen fuarlardan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen ITTFA Belgrad Uluslararası Turizm Fuarı'nda da, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) standında çeşitli tanıtım materyalleri ve görsellere Kuşadası'nın tanıtımına katkı koyan Kuşadası Ticaret Odası, Mart ayında düzenlenen turizm alanındaki iki büyük fuarda; ITB Berlin ve Varşova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarlarında katılımcı olarak yer alarak, birebir temaslarla Kuşadası'nın 2023 sezonunda dünyadaki turizm pastasından payını almak için çalışmalarını sürdürdü.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, fuarlarla ilgili yaptığı açıklamada; "Pandemi şartları nedeniyle son yıllarda iptal edilen ya da çevrimiçi olarak düzenlenen turizm fuarlarından sonra, 2023 sezonu için fiziksel olarak düzenlenen, katılımcılarla birebir temasta bulunma imkanı bulduğumuz fuarlara, biz de Ticaret Odası olarak katılım sağladık. Sofya ve Belgrad fuarları tanıtımlarımızla, balkanlardan ilçemize turist çekmeyi hedefledik. Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleşen Turizm Fuarı ve dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan ITB Berlin'e de katılarak birebir gerçekleştirdiğimiz temaslarla, bu ülkelerden ve katılımcı diğer ülkelerden potansiyel misafirlerimize, ilçemizin doğal ve kültürel güzelliklerini anlattık. Tarihimizden, turizm çeşitliliklerimizden bahsettik. Her zaman olduğu gibi amacımız ilçemizin ve ekonomimizin dünya genelindeki turizm pastasından büyük pay alması. Bunun için Kuşadası'nın büyük bir potansiyeli var. Biz de her fırsatta ve ortamda bu potansiyeli anlatarak, ilçemizde ağırladığımız turist sayısında önemli ölçüde artış bekliyoruz" dedi.