KUTO Travel Turkey İzmir Fuarı açılışına katıldı

kez kapılarını açan Travel Turkey İzmir Fuarı'nın açılışına katıldı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan, Meclis Başkan Yardımcısı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Üyeleri Seydi Yıkılmaz, Buket Çallı, Murat Boranalp, Kadın Girişimciler Kurulu ve Komite üyesi Hibeti Zeytin ve Mali Danışman Mustafa Oğuzkaan'ın da katıldığı fuar, turizm profesyonellerinin bir araya geldiği büyük buluşmaya ev sahipliği yapıyor.

Fuarda geniş bir alanda yer alan Kuşadası standı, ilk günden büyük ilgi gördü ve ziyaretçi akına uğradı, katılımcılar tarafından çeşitli materyallerle Kuşadası'nın tanıtımı yapıldı. Stant da bu yıl da Kuşadası Ticaret Odası tarafından yaptırılan İllüstrasyon Kuşadası haritası göz doldururken, alanda yer alan dev ekranda gün buyunca Oda tarafından hazırlatılan Kuşadası tanıtım filmleri döndü.

Fuar İzmir'de gerçekleşen 12. Travel Turkey İzmir Fuarında; Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan Samos heyeti ile bir araya geldi ve katılımcı yerli yabancı stantları gezerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinin yanı sıra pek çok ülkeden temsilcilerin de yer aldığı ve turizm rotasının çizilmesinde büyük rol oynayan Fuar, 8 Aralık 2018 tarihine kadar açık kalacak.