KUTO üyelerine iletişim becerileri eğitimi

Eğitmen Ebru Tunç tarafından katılımcılara; iletişim çeşitleri, temel yapısı, dinlemenin önemi, iletişimi olumlu ve olumsuz etkileyen faktörler, etkin ve empatik dinleme, beden dili, alan yaratma, konuşma becerileri, üslup, kendini doğru ifade etme, iş hayatında empati, iletişim envanteri, iletişim tuzakları ve önyargılar gibi doğru iletişimi etkileyen pek çok konuda eğitim verildi.

Vaka çalışmalarıyla birlikte interaktif olarak gerçekleşen eğitimde, aynı zamanda günümüzün olmazsa olmazı yazılı iletişim konusunda da katılımcılar bilgilendirildi. Mesajların karşı tarafa (e-posta, sosyal medya gibi) yazı dili kullanılarak aktarılmasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Hayatın her alanında çok önemli olan iletişim konusunda verilen eğitimin çok yararlı geçtiğini belirten katılımcılar, bu tarz eğitimlerin üyelere son derece faydalı olduğunu belirterek Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi'ne teşekkür etti.