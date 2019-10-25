KUTO'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu öncülüğünce, bağımlılıkla mücadele konusunda ön hazırlık toplantısı, diğer kurum ve kuruluşların da katılımıyla Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Gençlerde en büyük sorun olan madde ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadele amacıyla yola çıkan kurumlar, bir araya gelerek yol haritasını belirledi. Bağımlılıkla mücadele toplantısında ilerleyen günlerde yapılması planlanan seminer ve ve bilgilendirme toplantılarının içeriği, takvimi hedef kitlesi konuşularak, katılımcı ve konuşmacılar belirlendi.

Toplantıya katılan; Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Aksu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şaban Türkmen, İlçe Sağlık Müdürü Sedat Ekiz, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Dikkaya, ADÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Ayşe Arslan, Türk Anneler Derneği Kuşadası Şubesi Başkanı Tülay Mutlu ve Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri Mustafa Aytar, Sevgi Irmak Sürenoğlu ve Emre Helvacıkara karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.