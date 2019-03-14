KUTO'da ‘E-Ticaret Yönetimi ve Dijital Reklamcılık' eğitimi büyük ilgi gördü

E-Ticaret Yönetimi ve Dijital Reklamcılık Uzmanlığı eğitimi geniş katılımla tamamlandı.

Eğitmenler Metehan Gümüş ve Serhat Bayrak'tan iki gün boyunca toplam 14 saat eğitim alan katılımcılar; e-ticaret ve pazar yerleri, Google Ads ve uygulamaları, facebook ve twitter hedef kitleler, reklam modelleri ve uygulamaları, B2B ve B2C pazarlama modelleri, içerik pazarlama ve analiz metotları gibi konularda eğitim aldılar ve uygulamalar yaptılar.

Büyük ilgi gören kursun sonunda katılımcılara sertifikaları verildi. Eğitimler için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür eden katılımcılar, verilen kursları son derece yararlı bulduklarını ve ilgiyle takip ettiklerini dile getirdiler.

Kuşadası Ticaret Odası'nda farklı konularda eğitim ve seminerler önümüzdeki günlerde de devam edecek.