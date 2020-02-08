KUTO'da eğitimler devam ediyor

Kuşadası Ticaret Odası'nda, özellikle kış aylarında planlanan ve hız kesmeden devam eden eğitimlere; Performans Yönetimi ve Geri Bildirim Verme ve Satışta Profesyonellik konularında eğitimler eklendi.

Kuşadası Ticaret Odası tarafından düzenlenen kişisel gelişim eğitimleri kapsamında “Performans Yönetimi ve Geri Bildirim Verme” konulu eğitim oldukça verimli geçti.

People First HR Consulting Eğitmenlerinden Ebru Tunç; performans yönetim sistemi nasıl oluşur, yetkinlikler nelerdir, sistem nasıl kurulur ve geri bildirim nasıl verilir ana başlıklarında verdiği eğitimde “yöneticilerin, çalışanlar ile arasındaki diyalogların önemi”ni vurguladı.

Başarının takdir edilmesi, hedef koymanın gerekliliği ve yansımalarının da anlatıldığı eğitimde; performans yönetiminin çalışan, yönetici ve kurum olarak üçlü bir zincir olduğu, aslında aynı hedef için çalışıldığı belirtildi ve performans değerlendirmenin ilkeleri, izlenmesi, yapıcı ve uygun geri bildirim verme gibi konularda da ayrıntılı bilgiler verildi.

İnteraktif olarak gerçekleşen eğitimde, aynı zamanda ekipler oluşturarak uygulamalar da yapma imkanı bulan ve son derece verimli geçen eğitim için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür eden katılımcılar, eğitimin sonunda katılım belgelerini aldılar.

Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonunda düzenlenen ve eğitmen İbrahim H. Hekimoğlu tarafından verilen “Satışta Profesyonellik” konulu eğitimde; bakış açısını değiştirerek, satışta başarıya ulaşmanın önemi anlatıldı.

Aynı zamanda katılımcılara; profesyonel satıcının vasıfları, satış altıgeni, dinlemenin önemi, satış prensipleri, satış teknikleri ve uygulamaları, empati, güven ve satışta yeni yaklaşımlar gibi satışta profesyonelliğe yönelik önemli bilgiler aktarıldı.