KUTO'da İnsan kaynakları Uzmanlığı Eğitimi tamamlandı

Beş gün süren eğitimde People First HR Consulting eğitmenlerinden Ebru Tunç tarafından katılımcılara; İşveren markası, işe alım süreci, işe yeni başlayan kişilerin motivasyonu, ücret yönetimi, iş analizi, norm kadro, yeteneklerin elde tutulması, yedekleme yapılması, çalışanların gelişimi, performans yönetimi, özlük hakları, bütçe hazırlama planları ve İş Kanunu ana başlıklarında eğitimler verildi.

Katılımcılar; insan kaynakları nedir, amacı, İK profesyoneli nasıl olmalıdır, iş analizi, işe alım, mülakat gibi konularda sorularına cevap buldu.

Geleceğin meslekleri arasında yer alan İnsan Kaynakları Uzmanlığı eğitiminin sonunda katılım belgelerini almanın mutluluğunu yaşayan katılımcılar, kendilerine tanınan bu fırsat için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür etti. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, 5 gün süren eğitimin tamamlanmasının ardından belgelerini alan katılımcıları kutladı ve KUTO tarafından eğitime verilen önemi sıklıkla dile getirdiğini belirterek, gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda Oda bünyesinde eğitimlerin devam edeceğini söyledi.