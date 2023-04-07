KUTO'da, "İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası" görüşüldü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan “İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası” ile ilgili Kuşadası Ticaret Odası'nda basın toplantısı düzenlendi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ve Kuşadası basınının yoğun olarak katıldığı basın toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından şu ifadelere yer verildi;

"Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşadık, 50 binden fazla canımızı kaybettik. 100 binlerce ev yıkıldı ve kullanılamaz hale geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Her milli meselede olduğu gibi bu deprem sonrasında da TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak hızla seferber olduk. Türk iş dünyası olarak ve tüm Kuşadası olarak, deprem bölgesindeki mağdurların ihtiyaçlarını karşılamak için kendi kaynak ve imkanlarınızı seferber ettiniz, depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmadınız. Desteğinizi depremzede vatandaşlarımızdan esirgemediğiniz ve dayanışma ile seferberlik ruhu içerisinde deprem bölgesine yönelik sağladığınız tüm yardımlar için ülkemiz iş dünyası adına şükranlarımızı sunuyoruz. Günümüz itibariyle deprem bölgesindeki en büyük ihtiyaç, depremzedelere kalıcı-güvenli konutlar sağlanmasıdır. Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun çağrısı ile “İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası”nın başlatıldığı duyurulmuştur. Kampanya ile İş Dünyası olarak felaket bölgesindeki kentlerimizde depreme dayanıklı ve güvenli konutlar inşa edilmesi hedefleniyor. Kampanyada TOBB ve iştiraklerimizde zorunlu olanlar dışında tüm harcama ve yatırımlar durdurulmuş, tüm kaynaklarımız bu hayırlı işe seferber edilmiştir. Kampanya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İştirakleri tarafından 1 milyar TL nakdi katkı verilerek başlatılmıştır. Kuşadası Ticaret Odası olarak depremin ilk gününden itibaren, hem Kurum olarak, hem de tüm Yönetim, Meclis, Komite, Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımız ve tüm üyelerimizle bireysel olarak, elimizden geldiğince her türlü desteği ve olanağı sağlamaya çalıştık. En büyük sorunların başında gelen kalıcı konut yapılmasının sağlanması için Birliğimiz tarafından başlatılan kampanyaya da Kuşadası Ticaret Odası olarak 200 Bin TL nakdi yardımda bulunduk. Bugün burada, bu kampanyanın detaylarını sizlerle paylaşmak ve yaygınlığını arttırmak istiyoruz.

Büyük bir acıyı hep birlikte yaşadık ama şimdi o acıyı paylaşıp, yaralarımızı sarabilmek için sağlam adımlarla yürüme zamanı. Bizler de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası olarak “siz de gelin; ister bir daire, ister bir tuğla karşılığı bağışta bulunun, hem umudumuz yükselsin hem dayanışma ruhumuz ölümsüzleşsin. Yardımların yapıldıktan sonra 0549 721 42 98 No'lu telefona dekont gönderilmesi, kayıtlarımızda yer alması açısından gereklidir. İlgili hesap numaraları web sitemiz ( www.kuto.org.tr) ve sosyal medya hesaplarımızda da yer almaktadır"

Basın açıklamasının sonunda; Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından basın mensuplarının soruları cevaplandırıldı ve Kuşadası basını da kampanyaya duyarlılık göstererek bağışta bulundu.