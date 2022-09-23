KUTO'da Kadın Girişimcilere İşletme Merceği toplantısı düzenlendi

Kadın işletmelerine finansman ve danışmanlık desteği programında, Kuşadası Ticaret Odası'nda "İşletme Merceği" tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kuşadası Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve işletme sahibi kadın girişimciler katılım sağladı.

Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kredi Garanti Fonu tarafından finanse edilen programda, Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen KOBİ'lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve daha rekabetçi olmalarını sağlayabilmek amacıyla finansal ve teknik destek sunuluyor.

Kuşadası Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda katılımcılar, Kadın Girişimciliği Uzmanı Belgin Güzeltan'dan işletmelerini daha yakından izleyebilmek, analiz etmek, güçlü yanlarını keşfetmek, geliştirmek ve finanse etmekte yardımcı olması adına işletme merceği uygulaması hakkında ayrıntılı ve uygulamalı bilgi aldı.

Aynı zamanda www.kadinisletme.com adresinden ücretsiz şekilde erişilebilen uygulama ile ilgili sorularına da cevap bulan katılımcılar, bu imkanın tanınmasından dolayı Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür etti.