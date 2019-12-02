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KUTO'da kanserde erken teşhisin önemi vurgulandı

Kuşadası Ticaret Odası’nda (KUTO) bağırsak kanseri, rahim ağzı ve meme kanseri konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kuşadası Ticaret Odası'nda (KUTO) bağırsak kanseri, rahim ağzı ve meme kanseri konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Toplantıda, İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezinden (KETEM) Dr. Fulden Sağlam ve Aysel İpek Erdoğan bağırsak, rahim ağzı ve meme kanserleri hakkında sunum yaptı ve ayrıntılı bilgiler verdi.


Kanser türlerinin oluşumu, kimlerde görüldüğü, tarama yöntemleri, testleri, risk faktörleri ve belirtilerinin anlatıldığı bilgilendirme toplantısında, erken teşhisin önemi ve bunun için kontrollerin aksatılmaması gerektiği vurgulandı.


Erken teşhisin hayat kurtardığını belirten KETEM yetkilileri, bilgilendirme toplantısının sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.

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