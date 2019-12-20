KUTO'da 'Kendini yönetme, öz yönetim becerileri' eğitimi büyük ilgi gördü

Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonunda geniş katılımla gerçekleşen eğitim, People First HR Consulting Eğitmenlerinden Ebru Tunç tarafından verildi. “Kendini yönetme, kendini iyi tanımakla başlar” diyen eğitmen Tunç tarafından katılımcılara; öz yönetim nedir, bakış açılarını değiştirmek, duygu kontrolü, başkalarının farkındalığı, zamanı yönetmek ve yaşam dengesi ana başlıklarında uygulamalı eğitim verildi.

Kendini yönetme becerisini kazanmanın öneminin vurgulandığı, tam gün süren eğitimde; planlamanın, olumlu dil kullanma ve olumlu düşünmenin, duygusal kontrol ve empatinin önemi örneklemelerle anlatılırken, 2019 yılının bittiği bu günlerde herkesin kendisiyle yüzleşmesi ve soru sormasının altı çizildi ve yeni yılın yeni başlangıçlar getireceği, bu dönemin çok önemli olduğu vurgulandı.

Oldukça geniş bir katılımla ve interaktif olarak gerçekleşen eğitimin sonunda sertifikalarını alan katılımcılar, Kuşadası Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen kişisel gelişim eğitimlerini son derece faydalı bulduklarını dile getirdiler ve Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ettiler.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; Kuşadası Ticaret Odası tarafından her yıl, düzenli olarak pek çok farklı konuda eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapıldığını, kurum olarak eğitime çok önem verdiklerini söyledi ve sezon başına kadar eğitimlerin devam edeceğini belirtti.