KUTO'da Kruvaziyer Turizmi Toplantısı'ndan müjdeli haberler

Kuşadası Ticaret Odası ve TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu işbirliğiyle Kuşadası Ticaret Odası'nda, dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden olan Celestyal Cruises, MSC Cruises ve Costa Cruises Türkiye CEO'larının konuşmacı olarak katıldığı kruvaziyer turizmi toplantısı yapıldı. Toplantıdan, Kuşadası başta olmak üzere turizmcileri sevindiren kakarlar çıktı.

TÜRSAB Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; 2022 sezonun iyi göründüğünü söylediği konuşmasında;2022 yılından beklentilerinin iyi ve olumlu yönde olduğunu belirterek sezonun göründüğü gibi geçmesini diledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de ilçe olarak pandemi sürecinde hazırlıkların ve bazı çalışmaların tamamlandığını belirterek “Kruvaziyerleri özledik, ancak misafir beklentimizin yanında, esnafımızın da kendini yenilemesi gerekiyor. Bunun için üzerimize düşen görevler var" dedi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise "Ekonomisini turizme sabitlemiş olan ilçede, özellikle son iki yıldır yaşananlardan payımızı aldık, ama fırsat çıkarmayı da öğrendik, mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan konuşmacılardan Costa Cruises Türkiye CEO'su ve TÜRSAB Kruvaziyer İhtisas Kurulu Başkanı Ercan Abitağaoğlu, Mart ayı itibarıyla Kuşadası'nda ciddi bir gemi trafiğinin başlayacağı müjdesini verdi. 1 Mayıs ile Kasım ayı arasında gelecek gemilerinin Kuşadası'nda 24 saat kalacağını söyleyen Abitağaoğlu; "Bölgede yaşanacak çok şey var, bunları çeşitlendirmek ve gelen turisti memnun ederek tekrar gelmesini sağlamak önemli" dedi.

Kuşadası; (Homeport) ana çıkış limanı olacak

MSC Cruises Türkiye CEO'su Burak Çalışkan; Kuşadası limanına 2021 yılında gelmesi planlanan geminin pandemi nedeniyle 2022 yılına ertelendiğini söyledi. Güzel noktanın ise artık MSC gemilerinin Kuşadası'nı homeport olarak kullanacak olması olduğunu söyleyen Çalışkan; "Yalnızca Türk değil dünyanın pek çok farklı ülkesinden Kuşadası'na gelen yolcuların gemiye bineceği, Homeport adı verilen ana çıkış limanı Kuşadası olacak" dedi.

Celestyal Cruises Türkiye CEO'su Özgü Alnıtemiz; 2022 yılına heyecanla girdiklerini, bu yıl 19 Nisan'dan itibaren başlayarak, gemilerinin Kuşadası limanına 100'ün üzerinde ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Müşteri profilleri hakkında da bilgi veren Alnıtemiz; "Katma değeri yüksek misafirlerimizi ağırlıyoruz" dedi.

Konuşmacıların 2022 yılı kruvaziyer sezonuyla ilgili olumlu haberler verdiği toplantıda; gemi yolcularının profilinin değiştiği, çok farklı milletlerden turistlerin Kuşadası'na gelmeye başlayacağı ve bu değişime ayak uydurulması gerektiği vurgulandı. Gemi firmalarının bu süreçte yatırımlarını arttırdığı ve kruvaziyer turizmin 12 aya yayılacağı dile getirilerek, 2022'nin kruvaziyer yolcusu açısından iyi bir sezon olacağı belirtildi.

Gemi şirketlerinin Türkiye'de temsilcilikler açmasının öneminin de vurgulandığı toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; yaklaşık 4 yıldır kruvaziyerlerin olmadığını ancak bu senenin çok önemli ve iyi bir yıl olacağının beklendiğini söyledi. Akdoğan; kruvaziyerle gelen ve tura çıkmayarak gemide kalan yolcularla ilgili herkesi memnun edecek bir sistem üzerinde çalışma yapılabileceğini dile getirerek, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

Costa Cruises Türkiye CEO'su ve TÜRSAB Kruvaziyer İhtisas Kurulu Başkanı Ercan Abitağaoğlu, Celestyal Cruises Türkiye CEO'su Özgü Alnıtemiz ve MSC Cruises Türkiye CEO'su Burak Çalışkan'ın konuşmacı olarak katıldığı, moderatörlüğünü TÜRSAB Aydın BTK Yönetim Kurulu Üyesi Özer Esenkaya'nın yaptığı toplantıya; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, TÜRSAB Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan, KUTO Meclis Başkanı Bülent İlbahar, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, MHP KUşadası İlçe başkanı Murat İnan, KUTO Yönetimi, ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Aziz Bostan, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyeleri, Oda Başkanları, turizmciler ve STK'ların temsilcileri katıldı.