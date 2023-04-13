KUTO'da otel ve restoranlara yönelik yangın eğitimi verildi

Kuşadası Ticaret Odası'nda (KUTO) sezon öncesi, otel ve restoranlara yönelik yangın eğitimi yapıldı. Eğitime katılan otel ve restoran personelleri, öncelikli olarak mutfak ve baca yangınları konularında bilgilendirildi.

Kuşadası Ticaret Odası Eğitim Salonunda Usta OSGB Uzman Eğitmenleri tarafından verilen eğitimde, yangın çeşitleri, sebepleri, yangınların sınıflarına göre söndürme usulleri ve önleyici tedbirler anlatıldı. Katılımcılara; yangın tüpü nasıl kullanılır, yangın esnasında yapılması ve yapılmaması gerekenler, yangın alanındaki tehditler hakkında bilgiler verildi. Aynı zamanda, mutfak ve baca yangınlarının nasıl söndürülmesi gerektiğinin videolarla anlatıldığı eğitimde sorularına da cevap bulan katılımcılar, sezon öncesi son derece yararlı olan bu eğitim için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi'ne teşekkür etti.