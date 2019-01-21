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KUTO'da sosyal medya eğitimi büyük ilgi gördü

Kuşadası Ticaret Odası’nda, 3.

Kuşadası Ticaret Odası'nda, 3. kez gerçekleşen ve büyük ilgi gören Sertifikalı Sosyal Medya Eğitimi tamamlandı.


Kuşadası Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve 5 günde toplam 40 saat süren eğitimlerde katılımcılar sosyal medya siteleri konularında ayrıntılı ve uygulamalı bilgi aldı.


Okan Dedeoğlu ve Ekrem Kutsal tarafından verilen eğitimlerin sonunda düzenlenen törenle Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Dikkaya'dan sertifikalarını alan katılımcılar, son derece faydalı buldukları eğitim için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ettiler.

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