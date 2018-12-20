KUTO'da ürün fotoğrafçılığı kursu tamamlandı

Kuşadası Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'Ürün Fotoğrafçılığı' kursu geniş katılımla tamamlandı.

Eğitmen Sibel Kocaman tarafından verilen kursta toplam 12 saat ürün fotoğrafçılığı eğitimi gören katılımcılar; temel fotoğrafçılık, pozlama, altın kural, photoshop gibi konularda bilgi aldılar ve aynı zamanda saha ve stüdyo çalışmaları yaptılar.

Daha güzel nasıl fotoğraf çekerim, ürünümü nasıl öne çıkarırım, perspektif, renk algılama, parça-bütün ilişkisi gibi sorularına cevap bulan katılımcılar, aynı zamanda pratik yapma imkanı da buldukları kursun sonunda, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Dikkaya tarafından verilen katılım belgelerini aldılar. Ürün Fotoğrafçılığı Kursundan son derece keyif aldıklarını dile getiren katılımcılar; çok faydalı geçtiğini söyledikleri kurs için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ettiler.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, eğitime verdikleri önemi her fırsatta dile getirdiklerini söyledi ve faydalı olabilecek konularda eğitimlerin devam edeceğini belirtti.