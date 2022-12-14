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KUTO'daki eğitim geniş katılımla gerçekleşti

Kuşadası Ticaret Odası tarafından merkezi Amerika’da bulunan küresel bir e-ticaret platformu hakkında eğitim, Kuşadası Ticaret Odası Eğitim Salonunda geniş katılımla gerçekleşti.

Kuşadası Ticaret Odası tarafından merkezi Amerika'da bulunan küresel bir e-ticaret platformu hakkında eğitim, Kuşadası Ticaret Odası Eğitim Salonunda geniş katılımla gerçekleşti.



Katılımcıların, e-ticaret platformu başlamadan önce yapılması gerekenler hakkında sorularına cevap bulduğu eğitim, ihracat eğitmeni Sevtap Küçük tarafından verildi.



Tam gün interaktif şekilde gerçekleşen eğitimde; platformda satış yapmak için tüyolar, doğru ürünü bulma, analizler, reklam, pazarlama, lojistik maliyetleri gibi pek çok konuda doğrular ve yanlışlar örneklemelerle anlatıldı.



E-ihracat yapmak isteyen katılımcılar, sorularına cevap buldukları eğitimin sonunda, her zaman kendilerini ve iş imkanlarını geliştirebilecekleri konularda düzenlenen eğitim imkanları için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür etti.

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