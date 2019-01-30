KUTO'dan ‘Google Reklamcılığı' eğitimi

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) tarafından düzenlenen eğitimlere ‘Google Reklamcılığı Temelleri' eğitimi de eklendi.

Google Türkiye Eğitmeni Özgür Deniz Aydın tarafından verilen ve iki gün süren Google Reklamcılığı Temelleri eğitiminde katılımcılar; Google Ads ve Google Analytics hesaplarını doğru şekilde kurma, kampanya oluşturma, marka algısını güçlendirme, hedefleme, anahtar kelimeler, reklam gösterimleri gibi, işletmeleri ve ürünleri için son derece yararlı bilgiler edindiler.

Google Ads ve Analytics ile ilgili en güncel ve doğrulanmış bilgileri birinci kaynağından öğrenen ve eğitimin sonunda, aynı zamanda eğitime katılan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Dikkaya ve Murat Boranalp, Meclis Üyesi Cemal Sert ve 11. Meslek Komitesi Başkanı Nihat Özhan tarafından verilen sertifikalarını alan katılımcılar, sorularına cevap buldukları eğitim için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ettiler.