KUTO'dan son 4 ayda 5 bin kişi yararlandı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, son 4 ayda Kuşadası Ticaret Odası'nın (KUTO) salonlarından yaklaşık 5000 kişi yararlandı.

Kuşadası Ticaret Odası bünyesinde devam eden eğitimler, seminer ve bilgilendirme toplantılarının yanı sıra diğer kurum ve kuruluşların da kullanımıyla, Oda Hizmet Binasından yararlananların sayısı sadece son 4 ayda 5000'e yaklaştı.

Sezonun sona ermesiyle birlikte eğitim programlarına ağırlık veren Kuşadası Ticaret Odası ve diğer kurumlar tarafından Ekim, Kasım, Aralık 2018 ve Ocak 2019 tarihleri arasında 30'a yakın farklı konuda yapılan eğitim, seminer ve bilgilendirme toplantıları KUTO'da gerçekleşti.

Taşınmaz Ticareti Bilgilendirme Toplantısı, Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri, KOSGEB Destekleri, İŞKUR Teşvikleri, Çalışan Gülerse İşveren Güler semineri, Girişimcilik eğitimleri, Amatör Denizci Belgesi eğitim ve sınavları, yabancılara Türkçe dersleri, Havuz Suyu Operatörlüğü kursları, Kırsal Turizm ve IPARD II Bilgilendirme Toplantısı, 6. Meslek Grubu İstişare Toplantısı, Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) Seminer ve Bilgilendirme toplantıları, Otellerde Haşere Mücadelesi Bilgilendirme toplantısı, Konaklama Tesislerinde Tekstil Seçimi Bilgilendirme toplantısı, Ürün Fotoğrafçılığı kursu, Sosyal Medya eğitimi ve Google Reklamcılığı eğitimi, son 4 ay içerisinde KUTO'da düzenlenen ve binlerce kişinin Oda hizmet binasından yararlandığı konu başlıklarını oluşturuyor.

KUTO Hizmet binasından sadece son 4 ay içerisinde yaklaşık 5000 kişinin yararlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; “Bundan 10 yıl önce Kuşadası'na kazandırdığımız modern hizmet binamızda amacımız, üyelerimizin yanı sıra tüm Kuşadası halkının da salonlarımızdan faydalanmasını sağlamaktı. Geçen 10 yılda binlerce kişinin yararlandığı Odamız salonlarından, bugün geldiğimiz noktada sadece son 4 ay içerisinde 5000'e yakın kişinin eğitimler, seminer ve toplantılara katılarak yararlandığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız otoparkımız ve otoparktan konferans salonumuza giriş ile hizmet binamızdan yararlanmayı daha da arttırarak amacımıza ulaşmış bulunmaktayız” dedi.

Serdar Akdoğan, KUTO tarafından eğitimlere verilen öneme de değindi. Özellikle çağın gerekliliği dijitalleşme konularında eğitimlere ağırlık verildiğini söyleyen Akdoğan, “İlk kez geçtiğimiz yıl verilen ve bu yıl da tekrarlanan Sosyal Medya Eğitimi ve Google Reklamcılığı Temelleri Eğitimlerine katılımların yüksek olduğunu söyleyen Akdoğan; kendimiz de kurum olarak sosyal medyayı çok yoğun ve etkin olarak kullanıyoruz. Geleceğin sosyal medyada olduğu düşüncesiyle bu konuda ve farklı konularda da eğitimler açıyoruz ve açmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.