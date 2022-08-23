KUTO'dan üyelerinin otopark sorununa çözüm

08.2022 Çarşamba) saat 12.00'den itibaren Kuşadası Ticaret Odası üyeleri, şehir merkezinde yer alan eski Endüstri Meslek Lisesi alanından otopark olarak yararlanabilecek. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol ile okul yapılacak olan alan, sezon sonuna kadar KUTO üyeleri tarafından ücretsiz otopark olarak kullanılacak.

Üyelerinin özellikle çarşı merkezinde yaşanan otopark sıkıntısından yoğun olarak etkilendiğini söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "Bu konuda Bakanlık ile yaptığımız yazışmalar neticesinde aldığımız olur ile, alanı otopark alanı olarak sezon sonuna kadar üyelerimizin kullanımına açıyoruz. Bu süreçte üyelerimiz, Odamızdan alacakları üye kartı ile otoparktan ücretsiz olarak yararlanabilecek. Aynı zamanda yüksek sezonda, çarşı merkezinde yaşanan sıkışıklığa bir nebze de olsa çözüm olacağını düşünüyorum. Tüm üyelerimize hayırlı olsun" dedi.

Girişte KUTO Üye Kimlik Kartı gösterilmesi zorunlu olan otoparktan yararlanabilmek için, kimlik kartı olmayan Oda üyeleri bir fotoğraf ile Ticaret Odası'na başvurabilecek.