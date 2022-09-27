KUTO'nun otopark hizmeti büyük ilgi görüyor

Kuşadası Ticaret Odası'nın girişimleriyle ilçe merkezinde hayata geçen otopark, büyük ilgi görüyor.

Uzun süredir boş duran eski Endüstri Meslek Lisesi alanının izinleri alınır alınmaz, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından zemin çalışması yaptırılarak, Oda üyelerinin ücretsiz otopark olarak kullanımına açılması sağlanmıştı.

Zemin çalışmasının ardından, gece ışıklandırması ve kamera sisteminin de devreye girdiği 24 saat açık olan otoparkta, aynı zamanda 24 saat güvenlik görevlisi bulunuyor.

Çarşı merkezinde iş yerleri bulunan ya da çarşıda işi olan esnaf ve tacirler, son derece memnun olduklarını dile getirdikleri otopark için Başkan Serdar Akdoğan ve Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ederek, bunun büyük bir hizmet olduğunu dile getirdi ve “İş yerlerimizin yoğun olduğu şehir merkezinde bu konuda büyük sıkıntı yaşıyorduk. Kuşadası Ticaret Odası'nın bu hizmeti otopark sıkıntımıza çare oldu” dediler.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'da “Odamıza üye işyerlerinin önemli bir kısmı bu bölgede faaliyet gösteriyor. O nedenle özellikle merkezde yaşanan otopark sıkıntısının giderilmesine önemli ölçüde katkı sağladığımız için mutluyuz. Tüm üyelerimiz, 24 saat güvenliğin ve ışıklandırmanın olduğu otoparkımızdan ücretsiz yararlanabiliyor. Biz üyelerimizle güçlüyüz, Kuşadası için güçlüyüz. Bu gücümüzü de üyelerimizin ve Kuşadası'nın yararına her alanda kullanmak için çalışıyoruz" dedi.